Şampiyon bayrağını köprülere astı! İstanbul Boğazı’nın rengi sarı-kırmızı

04 Haziran 2024 07:52 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 07:53

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24’üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar elde ettikleri zafer sonrası bir geleneği daha yerine getirdi

Sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın sarı ve kırmızı renkli bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

RESMİ HESAPTAN DA DUYURDULAR

Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda gelişmeyi taraftarlarına duyurarak, “İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla... Şanlı bayrağımız İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor" ifadelerine yer verdi.