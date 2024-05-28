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Şampiyon Galatasaray Avrupa'da ilk 10'da!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 May 2024 13:28 - Güncelleme : 28 May 2024 13:30
Şampiyon Galatasaray Avrupa&#039;da ilk 10&#039;da!

Galatasaray, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan ilk 10 takım arasına girdi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyon Galatasaray Avrupa'da ilk 10'da! - 1. Resim

BENFİCA ZİRVEDE

Portekiz'den Benfica, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip.

Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN 10 TAKIM

UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10 takım şu şekilde:

SıraTakım

Ülke

Şampiyonluk
1BenficaPortekiz38
2Real Madridİspanya36
3Juventusİtalya36
4AjaxHollanda36
5AnderlechtBelçika34
6Bayern MünihAlmanya33
7PortoPortekiz30
8Barcelonaİspanya27
9PSVHollanda25
10GalatasarayTürkiye24
Kaynak: Anadolu Ajansı
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