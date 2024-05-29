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Şampiyon Galatasaray yayın gelirinde de zirvede!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 May 2024 14:22 - Güncelleme : 29 May 2024 14:27
Şampiyon Galatasaray yayın gelirinde de zirvede!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzanan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı alan takım oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu. Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti.

EN AZ KAZANAN İSTANBULSPOR

Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aşabilen diğer kulüpler oldu.

Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.

HARCAMALARLA YAYIN GELİRİ ARASINDA UÇURUM VAR

Süper Lig kulüplerinin giderleri ile yayın geliri arasında ciddi bir uçurum mevcut.

Galatasaray'da 239,9 milyon liralık yayın gelirinin sezonun ortalama döviz kurundan karşılığı 7,7 milyon avro.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon sadece bonservis ödemeleri ve futbol/antrenör hak edişleri toplamıysa 152,7 milyon avro.

Aynı harcama kalemlerinde 160,2 milyon avro gideri bulunan Fenerbahçe'nin yayın geliri de 6,9 milyon avroya tekabül ediyor.

Beşiktaş'taki 90,1 milyon avroluk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon avroda kaldı.

Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon avroluk gider karşısında, yayından 4,5 milyon avro gelir elde edebildi.

Süper Lig kulüplerinin yayın geliri dağılımı şu şekilde:

Kulüpler

Katılım m₺

Performans m₺

Şampiyonlar Payı m₺

Sezon Başarısı (İlk 6) m₺

Toplam milyon ₺

Toplam milyon €

 
 

GALATASARAY

38,03

84,456

77,625

39,8

239,9

7,7

 

FENERBAHÇE

38,03

83,232

64,125

31,8

217,2

6,9

 

BEŞİKTAŞ

38,03

48,96

54

4

145,0

4,6

 

TRABZONSPOR

38,03

56,304

23,625

23,9

141,9

4,5

 

BAŞAKŞEHİR

38,03

52,632

3,375

15,9

109,9

3,5

 

KASIMPAŞA

38,03

48,96

 

7,9

94,9

3,0

 

SİVASSPOR

38,03

48,96

 

 

87,0

2,8

 

ALANYASPOR

38,03

48,96

 

 

87,0

2,8

 

ANTALYASPOR

38,03

45,288

 

 

83,3

2,7

 

Ç.RİZESPOR

38,03

44,064

 

 

82,1

2,6

 

A.DEMİRSPOR

38,03

41,616

 

 

79,6

2,5

 

KAYSERİSPOR

38,03

41,616

 

 

79,6

2,5

 

GAZİANTEP FK

38,03

39,168

 

 

77,2

2,5

 

SAMSUNSPOR

38,03

39,168

 

 

77,2

2,5

 

HATAYSPOR

38,03

39,168

 

 

77,2

2,5

 

KONYASPOR

38,03

39,168

 

 

77,2

2,5

 

MKE ANKARAGÜCÜ

38,03

39,168

 

 

77,2

2,5

 

F.KARAGÜMRÜK

38,03

36,72

 

 

74,8

2,4

 

PENDİKSPOR

38,03

34,272

 

 

72,3

2,3

 

İSTANBULSPOR

38,03

18,36

 

 

56,4

1,8

Kaynak: Anadolu Ajansı
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