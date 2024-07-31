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Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 22:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:47
Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu gece oynanan 7 maçla devam edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla gecenin sonuçları belli oldu.

Bu gece oynanan 7 maçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme turu tamamlanmış oldu.

Rigas Skola 1-3 Bodo/Glimt

Midtjylland 1-0 Coloma

M. Tel Aviv 0-0 Steaua Bükreş

Partizan 0-2 Dinamo Kiev

Bialystok 3-1 Panevezys

Dinamo Minsk 1-0 Ludogorets 

Banja Luka 0-1 PAOK

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Kaynak: tgrthaber.com
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