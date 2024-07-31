Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 22:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:47
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu gece oynanan 7 maçla devam edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla gecenin sonuçları belli oldu.
Bu gece oynanan 7 maçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme turu tamamlanmış oldu.
Rigas Skola 1-3 Bodo/Glimt
Midtjylland 1-0 Coloma
M. Tel Aviv 0-0 Steaua Bükreş
Partizan 0-2 Dinamo Kiev
Bialystok 3-1 Panevezys
Dinamo Minsk 1-0 Ludogorets
Banja Luka 0-1 PAOK
Kaynak: tgrthaber.com