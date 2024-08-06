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Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 23:29 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 00:07
Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçları devam edildi. Fenerbahçe, Lille takımına 2-1 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi bu gece oynanan 3. eleme turu maçlarıyla devam edildi.

Karabağ 1-2 Ludogorets

Malmö 2-2 PAOK

Midtjylland 2-0 Ferencvaros

Dinamo Kiev 1-1 Rangers

Sparta Prag 1-1 Steaua Bükreş

Salzburg 2-1 Twente

Lille 2-1 Fenerbahçe

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Kaynak: tgrthaber.com
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