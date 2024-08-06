Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 23:29 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 00:07
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçları devam edildi. Fenerbahçe, Lille takımına 2-1 kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi bu gece oynanan 3. eleme turu maçlarıyla devam edildi.
Karabağ 1-2 Ludogorets
Malmö 2-2 PAOK
Midtjylland 2-0 Ferencvaros
Dinamo Kiev 1-1 Rangers
Sparta Prag 1-1 Steaua Bükreş
Salzburg 2-1 Twente
Lille 2-1 Fenerbahçe
Kaynak: tgrthaber.com