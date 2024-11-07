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Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Kasım 2024 04:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 05:52

Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid takımları Parc des Princes Stadyumu'nda karşılaştı. PSG taraftarları, karşılaşma öncesi "Özgür Filistin" pankartı açtı. Görüntüler adeta geceye damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin 4. haftasında Paris​ Saint-Germain​, Fransa'nın başkenti Paris'te Parc des Princes Stadyumu'nda Atletico Madrid​'i ağırladı.

Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı - 1. Resim

Maç öncesinde PSG taraftarları, stadyumda dikkat çeken bir pankart açtı.

Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı - 2. Resim

TARAFTARLARDAN "ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTI

Pankartta "Özgür Filistin" yazısının yanı sıra Mescid-i Aksa, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin görüntüsü, Filistin ve Lübnan bayrakları da yer aldı.

Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı - 3. Resim

Pankartı açan PSG taraftarları, Filistin lehine tezahüratlarda da bulundu.

Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı - 4. Resim

Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı - 5. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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