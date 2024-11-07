Şampiyonlar Ligi maçlarına damga vuran görüntü: Filistin pankartı açıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Kasım 2024 04:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 05:52
Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid takımları Parc des Princes Stadyumu'nda karşılaştı. PSG taraftarları, karşılaşma öncesi "Özgür Filistin" pankartı açtı. Görüntüler adeta geceye damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, Fransa'nın başkenti Paris'te Parc des Princes Stadyumu'nda Atletico Madrid'i ağırladı.
Maç öncesinde PSG taraftarları, stadyumda dikkat çeken bir pankart açtı.
TARAFTARLARDAN "ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTI
Pankartta "Özgür Filistin" yazısının yanı sıra Mescid-i Aksa, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin görüntüsü, Filistin ve Lübnan bayrakları da yer aldı.
Pankartı açan PSG taraftarları, Filistin lehine tezahüratlarda da bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı