Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başladı: Lewandowski tarihe geçti! İşte gecenin sonuçları...

27 Kasım 2024 02:49 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 02:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesi başladı. Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçerek tarihe adını yazdırdı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyon Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Milan, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 3-2 mağlup ederken, Atletico Madrid de Sparta Prag'ı 6-0 yendi.

Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise gollü maçlar devam etti. Arsenal ve Atalanta deplasmanda farklı kazanırken, Manchester City sahasında 3 farklı öne geçtiği müsabakada puan kaybetti.

Leverkusen evinde Salzburg'a 5 gol atarken, Barcelona​ da Brest'i rahat geçti.

LEWA TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın Brest'i 3-0 yendiği mücadele Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski​, Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçti.

Müsabakanın 9. dakikasında Lewandowski, kaleci Bizot'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken Barcelona penaltı kazandı.

Lewandowski, penaltı atışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken Devler Ligi'nde 100. golüne ulaştı.

Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı.

Polonyalı golcü maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaştı.

Bu sezon 5 maçta 7. golüne imza atan 36 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması altında 17 gol, Bayern Münih formasıyla da 69 gol kaydetti.

Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'den (129) sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan 3. futbolcu oldu.

ALINAN SONUÇLAR

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag - Atletico Madrid: 0-6

Slovan Bratislava - Milan: 2-3

Manchester City - Feyenoord: 3-3

Bayern Münih - Paris Saint-Germain: 1-0

Inter - RB Leipzig: 1-0

Barcelona - Brest: 3-0

B.Leverkusen - Salzburg: 5-0

Sporting CP - Arsenal: 1-5

Young Boys - Atalanta: 1-6