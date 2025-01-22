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Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başladı! İşte gecenin sonuçları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 02:34 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 02:46
Şampiyonlar Ligi&#039;nde 7. hafta heyecanı başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta 9 maçla başladı. Lider Liverpool 7. galibiyetini elde ederken, Barcelona ise Benfica deplasmanında geri dönüşe imza atarak üst üste 6. galibiyetini aldı. İşte karşılaşmaların sonuçları...

Avrupa​ futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta karşılaşmaları büyük bir heyecanla start verdi. Günün 20.45 seansında Atalanta​, sahasında Sturm Graz'ı 5-0, Monaco da Aston Villa'yı 1-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise gollü sonuçlara imza atıldı. Yoluna namağlup devam eden Liverpool, Lille'i yenerek puanını 21'e yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başladı! İşte gecenin sonuçları - 1. Resim

TÜRKLERİN ŞANSSIZ GECESİ

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, konuk olduğu Bologna'ya 2-1'lik skorla kaybetti. 

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başladı! İşte gecenin sonuçları - 2. Resim

Milli futbolcular Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica ise 4-2 öne geçtiği Barcelona karşısında üstünlüğünü koruyamadı. İspanyol ekibinin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 5-4 galip ayrılan Barcelona puanını 18'e çıkardı. Benfica ise 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başladı! İşte gecenin sonuçları - 3. Resim

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 24 dakika sahada kaldığı maçta Juventus, Club Brugge ile puanları paylaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta - Sturm Graz: 5-0
Monaco - Aston Villa: 1-0
Liverpool - Lille: 2-1
Bologna - Borussia Dortmund: 2-1
Slovan Bratislava - Stuttgart: 1-3
Club Brugge - Juventus: 0-0
Benfica - Barcelona: 4-5
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: 2-1
Kızılyıldız - PSV Eindhoven: 2-3

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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