Şampiyonlar Ligi'nde dev final! Arda Güler mi Salih Özcan mı?

01 Haziran 2024 10:54 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak finalde belli olacak.

REAL MADRİD-BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

15. RANDEVU

Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek.

Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.

Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

TÜRK FUTBOLCULAR KARŞILAŞACAK

Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

REAL MADRİD YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Almanya ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid, finale gelene kadar mağlubiyet yüzü görmedi.

Carlo Ancelotti teknik direktörlüğündeki Real Madrid, zorlu rakiplerle karşılaştığı Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında tecrübesiyle adını finale yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde eden İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

GRUPTA PUAN KAYBETMEDİ

Real Madrid, C Grubu'nda İtalya'nın Napoli, Almanya'nın Union Berlin ve Portekiz'in Braga takımlarıyla mücadele etti.

Grubunu 6'da 6 yaparak 18 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Almanya'dan Leipzig, çeyrek finalde İngiltere'den Manchester City, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

Eflatun-beyazlıların çeyrek ve yarı final maçları büyük heyecana sahne oldu. İki maçın da beraberlikle tamamlandığı eşleşmede Manchester City'yi penaltılarla geçen Real Madrid, Bayern Münih'i ise rövanşta son dakikalarda bulduğu gollerle eledi.

REAL MADRİD 3'LEME PEŞİNDE!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelerek 2023-24 sezonunu üç kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, finalde kazandığı takdirde kupayı 15. kez müzesine götürecek.

Bu sezon LaLiga'da 95 puanla şampiyon olan Madrid ekibi, İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

ANCELOTTİ 5. DEVLER LİGİ ZAFERİNİ HEDEFLİYOR

"Devler Ligi"nin 4 şampiyonlukla en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, kariyerindeki 5. zaferi hedefliyor.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.

İngiliz Bob Paisley, Fransız Zinedine Zidane ve İspanyol Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip etti.

DORTMUND "ÖLÜM GRUBU"NDAN LİDER ÇIKTI

Borussia Dortmund, "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan F Grubu'nda PSG, Milan ve Newcastle United ile mücadele etti.

Grup maçlarının 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan sarı-siyahlı ekip, 11 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turunda Hollanda'nın PSV takımını eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atletico Madrid'i turnuva dışında bırakırken, yarı finalde bir kez daha PSG'nin rakibi oldu.

Fransız ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Terzic'in öğrencileri, kulübü 1997 ve 2013'ün ardından turnuva tarihindeki üçüncü finaline taşıdı.

"DEVLER LİGİ"NDE 3. FİNALİ

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar iki kez finale çıkarken, birinden kupayla ayrıldı.

İlk final heyecanını 1996-1997 sezonunda yaşayan Alman ekibi, İtalya'nın Juventus takımını 3-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Borussia Dortmund, ikinci finalini 2012-2013 sezonunda Bayern Münih ile Londra'daki Wembley Stadı'nda oynadı. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, şampiyonluğu bir diğer Alman temsilcisine kaptırdı.

EN GOLCÜ İSİM NİCLAS FÜLLKRUG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Borussia Dortmund formasıyla en çok gol atan isim, üç kez rakip fileleri havalandıran Niclas Füllkrug oldu.

Alman temsilcisinde, Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Marco Reus ikişer, Donyell Malen, Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Marcel Sabitzer, Jadon Sancho, Felix Nmecha, Ian Maatsen ve Mats Hummels ise birer gol kaydetti.