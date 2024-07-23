Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 23:06 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 23:28
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ile oynanan gecenin sonuçları belli oldu. Fenerbahçe ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla gecenin sonuçları belli oldu.
İşte bu gece oynanan 2. Tur ön eleme maç sonuçları:
Bodo/Glimt 4-0 Rigas Skola
FK Panevezys 0-4 Bialystok
Lincoln Red 0-2 Karabağ
APOEL 1-0 Petrocub
Malmö 4-1 Klaksvik
Steaua Bükreş 1-1 Maccabi Tel Aviv
Dinamo Kiev 6-2 Partizan
Ferencvaros 5-0 TNS
UE St. Coloma 0-3 Midtjylland
Lugano 3-4 Fenerbahçe
Shamrock Rovers 0-2 Sparta Prag
Kaynak: tgrthaber.com