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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 23:06 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 23:28
Şampiyonlar Ligi&#039;nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ile oynanan gecenin sonuçları belli oldu. Fenerbahçe ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla gecenin sonuçları belli oldu.

İşte bu gece oynanan 2. Tur ön eleme maç sonuçları:

Bodo/Glimt 4-0 Rigas Skola

FK Panevezys 0-4 Bialystok

Lincoln Red 0-2 Karabağ

APOEL 1-0 Petrocub

Malmö 4-1 Klaksvik

Steaua Bükreş 1-1 Maccabi Tel Aviv

Dinamo Kiev 6-2 Partizan

Ferencvaros 5-0 TNS

UE St. Coloma 0-3 Midtjylland

Lugano 3-4 Fenerbahçe

Shamrock Rovers 0-2 Sparta Prag

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Kaynak: tgrthaber.com
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