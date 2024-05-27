Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray taraftarından dikkat çeken pankart!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 21:58 - Güncelleme : 27 May 2024 22:02
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da futbolcular, İstanbul’da üstü açık otobüsle şehirde tur attı ve daha sonra stada geldi. Stadyumda açılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.
Trendyol Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamalara Galatasaray Lisesi’nde başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ilk olarak burada lisede okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular daha sonra buradan ayrılıp üstü açık otobüsle, kutlamaların yapılacağı RAMS Park’a hareket etti.
FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADI
Otobüsle stada gelirken, Galatasaraylı taraftarlar da kafileye eşlik etti. Futbolcular yaptıkları tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. Otobüs daha sonra stada ulaştı ve futbolcular kutlamayı beklemeye başladı.
DİKKAT ÇEKEN ŞAMPİYONLUK PANKARTI
RAMS Park’ta düzenlenen Galatasaray’ın 24. şampiyonluk kutlamalarında açılan pankart dikkat çekti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr