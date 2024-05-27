Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray taraftarından dikkat çeken pankart!

27 May 2024 21:58 - Güncelleme : 27 May 2024 22:02

Trendyol Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamalara Galatasaray Lisesi’nde başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ilk olarak burada lisede okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular daha sonra buradan ayrılıp üstü açık otobüsle, kutlamaların yapılacağı RAMS Park’a hareket etti.