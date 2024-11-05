Samsunspor fırtınası dinmiyor! Galatasaray'ın ensesinde

05 Kasım 2024 07:09 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 07:14

Süper Lig'de sezona fırtına gibi giren Samsunspor, haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi maçı 2-0 kazanarak zirve yarışında ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe'den geri aldı.

Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu

Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından Samsunspor, haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u sahasında konuk etti. ev sahibi Samsunspor maçı 2-0 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

4 DAKİKADA İŞ BİTTİ

Galibiyet golleri; 45. dakikada Holse ve 49. dakikada Dimata'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 25 puanla ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe'den geri alarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 11 puanda kalarak kötü gidişatına dur diyemedi..

Samsunspor ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet alırken, bir de beraberlik elde etti.