Samsunspor fırtınası dinmiyor! Galatasaray'ın ensesinde
Süper Lig'de sezona fırtına gibi giren Samsunspor, haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi maçı 2-0 kazanarak zirve yarışında ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe'den geri aldı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından Samsunspor, haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u sahasında konuk etti. ev sahibi Samsunspor maçı 2-0 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
4 DAKİKADA İŞ BİTTİ
Galibiyet golleri; 45. dakikada Holse ve 49. dakikada Dimata'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 25 puanla ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe'den geri alarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 11 puanda kalarak kötü gidişatına dur diyemedi..
Samsunspor ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet alırken, bir de beraberlik elde etti.