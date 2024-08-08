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Şanlıurfaspor, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:33
Şanlıurfaspor, Hasan Hüseyin Acar&#039;ı transfer etti!

Trendyol 1. Lig takımı Şanlıurfaspor, Hasan Hüseyin Acar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Hasan Hüseyin Acar, Şanlıurfaspor'a transfer oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diyarbekirspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Giray Küçük ile yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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