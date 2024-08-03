Şanlıurfaspor, Miraç Acer'i transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 22:24 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 22:25
Şanlıurfaspor, Miraç Acer'i renklerine bağladığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Vanspor FK'den stoper Miraç Acer'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Vanspor FK'den stoper Miraç Acer ile sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan yardımcımız İbrahim Halil Arıcı katıldı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com