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Saul Niguez, Sevilla'ya kiralık olarak transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 23:46 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 23:49
Saul Niguez, Sevilla&#039;ya kiralık olarak transfer oldu!

Sevilla, Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Atletico Madrid'deki geleceği merak konusu olan Saul Niguez, Sevilla'nın yolunu tuttu.

Sevilla, Saul Niguez transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

SEZON KARNESİ

Atletico Madrid forması ile toplamda 427 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 48 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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