Savic, Trabzonspor'a transfer oldu!

24 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 18:19

Trabzonspor, Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic'i renklerine bağlamak üzere.

Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni transferimiz Stefan Savić, bu akşam Trabzon'da olacak. Bu büyük buluşma için tüm taraftarlarımızı 18.30’da Trabzon Havalimanı'na bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

ATLETİCO MADRİD PERFORMANSI

LaLiga ekibi Atletico Madrid'te yaklaşık 9 sezondur forma giyen Savic, 320 kez forma giyerken 3 gol 3 asist ile oynadı.

Öte yandan Savic kariyerinde, Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımların formasını terletti.