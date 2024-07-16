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Semih Kılıçsoy yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 23:47 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 23:49
Semih Kılıçsoy yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy yeni sezonda 9 numaralı formayı sırtına geçirecek. Beşiktaş sosyal medya hesabından açıkladı.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un 9 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı. 

Videoda Samet Aybaba, genç oyuncuya yeni formasını teslim etti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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