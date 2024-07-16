Semih Kılıçsoy yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 23:47 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 23:49
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy yeni sezonda 9 numaralı formayı sırtına geçirecek. Beşiktaş sosyal medya hesabından açıkladı.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un 9 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." ifadeleri kullanıldı.
Videoda Samet Aybaba, genç oyuncuya yeni formasını teslim etti.
Kaynak: tgrthaber.com