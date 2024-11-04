Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Şenol Can, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı!

Şenol Can, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 17:47 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:55
Şenol Can, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımı Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Can, Fatih Karagümrük ile an itibari ile bu sezon 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonunda topladığı 18 puanla 4. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük, Şenol Can ile yolları ayırdı

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...