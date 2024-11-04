Şenol Can, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı!

04 Kasım 2024 17:47 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:55

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Trendyol 1. Lig takımı Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Can, Fatih Karagümrük ile an itibari ile bu sezon 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonunda topladığı 18 puanla 4. sırada yer alıyor.