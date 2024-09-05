Serdar Dursun'dan eski hocasına sert sözler: "O gelmeseydi hayatım farklı olacaktı"

05 Eylül 2024 12:03 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:04

Fenerbahçe'den ayrılarak Alanyaspor'un yolunu tutan Serdar Dursun sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Serdar Dursun'un açıklamaları...

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alanyaspor'a transfer olan Serdar Dursun kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki tecrübeli golcü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus hakkında gündem olacak ifadeler kullandı.

"JORGE JESUS KEŞKE TÜRKİYE'YE GELMESEYDİ"

Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle kendisinin daha az süre bulduğunu ve kariyerinde kötü bir dönemin başladığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Jesus, Türkiye’ye niye geldi? Keşke bu ülkeye gelmeseydi. O gelmeseydi benin hayatım farklı olacaktı. İkinci dönem o 20 golü rahatlıkla atardım. Milli Takımda oynardım. Ama ne yazık ki kendi tercihlerimde de hatalar yaptım. Şimdi hedefim yeniden Milli Takımda bulunmak. Ben kendime iyi bakıyorum. Hedefim Dünya Kupası’nda takımda olmak." dedi.

"BEŞİKTAŞ BENİ İSTEDİ"

Fatih Karagümrük'e gittiği dönemde Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini kaydeden Serdar Dursun, "Bonservis olayları vardı. Tekrar başka büyük bir camiaya gidilir mi? Fenerbahçe izin verir mi? Karagümrük'te daha fazla mı süre alırsın? Milli Takıma daha rahat nasıl gidersin? gibi sorular gitmememin nedeniydi." ifadelerini kullandı.

"BRIGHTON, FERDİ İÇİN BENİ ARADI"

Serdar Dursun, eski takım arkadaşıyla ilgili olarak da "Ferdi de benim gibi Vitor Perreira dönemine kadar az süre alan bir isim, oynatmamışlardı. Ama sonra 2021'de bir başladı, çok iyi bir performans gösterdi. Kendini çok geliştirdi. Brighton'a gitmeden önce eşimle 'Hangi takıma gider?' diye liste yapmıştık, ben Brighton demiştim. Sonrasın Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler aradı beni, bilgi aldı Haziran ayında. Ondan sonra ben de Ferdi'yi aradım. O da bana 'evet beni istiyorlar' dedi." şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a övgü dolu ifadeler kullanırken, "Almanya'da sezonu gol kralı olarak bitirdikten sonra Union Berlin'e imzaya gidiyorduk. Biz havalimanındayken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aradı. İkna etti. Ali Koç çok iyi bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe için her şeyi yapabilir öyle bir insan. Transfer sonrası bir süre gizli kalmasını istedi benden, ben de kabul ettim. Onun da ilk transferiydi. O yüzden aramız çok özeldir onunla." dedi.