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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe itirafı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 20:43 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 20:47
Serdar Dursun&#039;dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'ye geri dönüşüyle ilgili Dursun "Yeniden teklif gelirse Fenerbahçe’ye 'hayır' deme lüksüm yok. Telefon geldiği gün biz tekrar oradayız." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe​ forması giyen ve şuan Akdeniz temsilcisi Alanyaspor​'un golcü futbolcusu olan Serdar Dursun​, futbol kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye geri dönüşüyle ilgili Dursun "Yeniden teklif gelirse Fenerbahçe’ye 'hayır' deme lüksüm yok. Telefon geldiği gün biz tekrar oradayız." ifadelerini kullandı.

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"YÜZDE 99 ANLAŞMIŞTIM"

"Başkanlık seçimi sonrası Fenerbahçe ile görüştüm. Bana resmi teklif yapmışlardı, rakam revize edilecekti. Sonra rakam da revize edildi ve yüzde 99 iş bitmişti, imzaya kalmıştı. Sonra Fenerbahçe'nin içinden başka görüşler oldu. Benim için olmadı o dönem. İnsanlar boşa çıktığımı bilmiyordu, beni hala Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak biliyorlardı. Çoğu ülkeden ve takımdan teklifler gelmişti, o dönem için Alanyaspor benim için mantıklı bir seçimdi." dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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