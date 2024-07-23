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Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 3 yıllık sözleşme imzaladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 16:45 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:46
Serdar Dursun&#039;un yeni takımı belli oldu! 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. Tecrübeli golcü Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ten devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen ve sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'un yeni adresi merak ediliyordu.

ALANYASPOR İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sports Digitale'in haberine göre; Alanyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Dursun'un yarın Alanyaspor'un Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacağı ifade edildi.

35 MAÇTA 9 GOL-2 ASİST

Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu, 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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