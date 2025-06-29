Sergen Yalçın geri dönüyor! Çok hızlı gelişen sürpriz temas

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdıktan sonra kısa süre Antalyaspor'u çalıştıran ve ardından teknik direktörlük kariyerine ara veren Sergen Yalçın yeniden sahalara dönüyor. Tecrübeli hocaya, İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Ada basını detayları yazdı...

Sergen Yalçın yeniden sahalara dönebilir! 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra ertesi yıl devre arasında görevini bırakan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak 2024 yılında kısa bir süre Antalyaspor'da görev almıştı. Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı.

CIFUENTES'İN YERİNE ADI İLK SIRADA

İngiliz medyası, Championship ekibi Queens Park Rangers'ın (QPR), teknak direktörlük koltuğu için Yalçın'ı gündemine aldığını yazdı öğrenildi. Haberlerde, mevcut teknik direktör Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Londra ekibinin, bu görev için yaptığı listesinin başına Sergen Yalçın'a koyduğu ifade edildi.

QPR YÖNETİMİ, YALÇIN'A İNANIYOR

Haberin detayında QPR yönetiminin, vizyoner ve cesur bir teknik adam arayışında olduğu, Sergen Yalçın'ı da bu profili karşılayan bir teknik adam olduğu görüşündre birleştiği belirtildi. Haberin satır aralarında, taraftar arasında temasların başladığı ve sürecin hızla ilerlediği iddiası da yer buldu.