Sergen Yalçın - Nuri Şahin atışmasında yeni perde! "Bende apoletler var, sen de ne var?"

24 Ekim 2024 19:38 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 19:41

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın, bir YouTube kanalında Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin hakkında çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı. Nuri Şahin'in bu ifadelere yanıt vermesi sonrası, Yalçın'dan bir açıklama daha geldi. İşte o diyaloglar ve tüm detaylar...

Sergen Yalçın​, söylemleriyle gündem olmaya devam ediyor... Tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın, bir YouTube kanalında Borussia Dortmund​ Teknik Direktörü Nuri Şahin​ hakkında gündeme oturacak açıklamalar yapmıştı. Nuri Şahin'in bu ifadelere yanıt vermesi sonrası, Yalçın bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...

"NURİ NE BAŞARMIŞ..."

Son dönemlerde çarpıcı yorumlarıyla gündeme oturan Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund teknik direktörü olmasıyla ilgili ''Nuri ne başarmış da oraya gidiyor?'' yorumunda bulunmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

"KOMİK GERÇEKTEN..."

Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın söylemlerine karşılık vermiş ve ''Komik gerçekten ama bu konulara girmek bana çok yakışmaz'' demişti.

"BENDE APOLETLER VAR, SEN DE NE VAR"

Ancak iki teknik direktörün arasındaki gerilim burada son bulmadı. Sergen Yalçın, sert bir çıkışta bulunarak, ''Sen bir antrenörü eleştiremezsin, çünkü sen antrenörlük seviyesinde değilsin'' ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

''Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma. Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın. Sen bir antrenörü eleştiremezsin, çünkü sen antrenörlük seviyesinde değilsin.'