Sergen Yalçın'dan canlı yayında büyük dalgınlık: Az daha sigara yakıyordu

24 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 14:14

Eski Beşiktaş futbolcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı programda gerilim dolu anlar yaşadı. Sinirlerine hakim olamayan Yalçın, canlı yayında sigara çıkardı. Duruma moderatör anında müdahale etti.

Türk futbolunun renkli simalarından Sergen Yalçın​, yorumları ve kendine has üslubuyla ekranların dikkat çeken isimlerinden biri. Ancak Ekol TV’deki son yayında yaşanan bir olay, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenler arasında kısa süreli bir şaşkınlığa mahal verdi.

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Programın bir bölümünde hararetlenen Yalçın, eleştirilerini sert bir dille dile getirirken sinirlerine hakim olamadı. Dalgın bir şekilde cebinden sigarasını çıkaran Yalçın’ın bu hareketi, izleyenlerni şaşkına çevirdi. Durumu hızla fark eden moderatör Candaş Tolga Işık, ortamın daha fazla gerilmesini önlemek ve yayın akışını toparlamak amacıyla reklama gitme kararı aldı. Yalçın’ın sinirli hali ve sigara​ jesti sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.