Sergen Yalçın'dan Muslera'ya sert tepki! 'O işler senin boyunu aşar' diyerek topa tuttu

14 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:00

Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Türk futboluna yönelik eleştirilerine cevap veren Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yı topa tuttu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde hakem kararları üzerinden Türk futboluna ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Bu sözlere Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'dan cevap gelmişti. Muslera, Mourinho'yu hedef aldığı açıklamasında, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" yorumunda bulunmuştu. Bu sözlere eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın'dan sert tepki geldi.

"MUSLERA, SEN YORUMCU DEĞİLSİN"

Kafa Sports'ta açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın "Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ HAKEME KOŞAN BİR MUSLERA VAR"

Muslera'nın bu sözlerle haddini aştığını ifade eden ünlü futbol adamı şu ifadeleri kullandı: "Senin boyunu aşar o işler. Son dönemde Muslera'nın saha içindeki hareketleri de normal değil. Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz.

"BEN KALEYE GEÇEYŞİM, O YORUMCU OLSUN"

Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var. Seni ilgilendiren bir konu değil bu. Ben eleştiririm, benim işim bu! Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin.

Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sanene Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki.

"MUSLERA'YA MI KALDI..."

Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Söylese bile seni ilgilendirmez. Galatasaray cevap verir ona. Muslera'ya mı kaldı Türk futbolunu korumak?"