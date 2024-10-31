Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen itiraf! Jerenain Lens'i neden kadro dışı bıraktı?

31 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:03

Beşiktaş'ın efsane ismi ve teknik direktör Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı kanalda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Siyah beyazlılarda çalıştığı dönemde Jeremain Lens ile yaşadığı olayı yıllar sonra açıklayan Yalçın, yıldız ismi neden kadro dışı bıraktığı böyle açıkladı. İşte tüm detaylar...

Teknik direktörlük kariyerine ara verdiğini açıklayan Sergen Yalçın​, KAFA Sports YouTube kanalında Beşiktaş​'ta teknik direktörlük yaptığı döneme ait çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılarda çalıştığı dönemde Jeremain Lens ile yaşadığı olayı ilk kez açıklayan Yalçın, Hollandalı futbolcuyu neden kadro dışı bıraktığını itiraf etti.

"KONUŞMAK İÇİN ODAYA ÇAĞIRDIM"

"Şimdi size bir olay anlatacağım. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Şoke olacaksınız. Lens'i bir gün odaya çağırdım. 'Biraz konuşalım' dedim, 'Konuşalım hocam' dedi."

"NEDEN ÇALIŞMIYORSUN DEDİM"

"Antrenmanlarda neden çalışmadığını sordum."

"PREMIER LİG'DE BÖYLE OLSAN NE OLURDU?"

'Sen Premier Lig'de oynadın, buradaki şu anki tempoda orada oynasan, seni ne yaparlardı dedim."

"KADRO DIŞI BIRAKIRLARDI"

"Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi. Ben bu cevap karşısında şoke oldum."



"BURADA NEDEN BÖYLESİN?"

"Lens'in bu sözlerinin ardından ona sordum. Burada neden böylesin peki dedim."

"TÜRK OYUNCULARA UYDUM"

Lens'in verdiği cevaba şoke olacaksınız. Bana dedi ki; hocam ben de Türk oyunculara uydum. Onlar çalışmıyor, ben de çalışmıyorum dedi."

"GÜLDÜM, KADRO DIŞI BIRAKTIM"

"Lens'in verdiği cevap sonrası sinirlenmedim. Güldüm ve diğer sahaya yollayıp kadro dışı bıraktım."