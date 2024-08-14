Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Ajansspor
14 Ağustos 2024 16:28 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:32
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın başında 3 kupa kazanan tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırttı.
Yalçın, son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başına geçmişti.
Antalyaspor'un başında 23 maça çıkıp 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan tecrübeli hoca sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlamıştı.
EURO 2024'TE YORUMCULUK YAPTI
Sezon sonu itibarıyla Antalyaspor ile yolları ayrılan Sergen Yalçın, yaz boyunda Kafa Sports'ta EURO 2024 hakkındaki yorumlarıyla sahne aldı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Yeni sezonla birlikte Sergen Yalçın yeni bir kanala transfer oldu. Yalçın, önümüzdeki sezon boyunca yorumlarıyla Ekol TV'de yer alacak.
Sergen Yalçın'ın haftanın 2 günü Ekol TV'de program yapacağı ifade edildi.
Kaynak: Ajansspor