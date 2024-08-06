Sergen Yalçın'ın yeni adresi yurt dışı oluyor: "Anlaşmak üzere"

06 Ağustos 2024 17:29 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:30

Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla 3 kupa birden kazanarak tarihi geçmişti.

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın buradaki macerası kısa sürmüştü.

Tecrübeli hocanın yeniden bir takım çalıştırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Fanatik'te yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın yeni adresi yurt dışı olabilir.

Haberde Sergen Yalçın'ın Suudi Arabistan'dan bir takımla anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

'2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK' İDDİASI

Görüşmelerde son aşamaya gelen Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Deneyimli hocanın görüştüğü takımın ise gizli tutulduğu kaydedildi.