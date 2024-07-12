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Sergio Gomez, Real Sociedad'a transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 17:47 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:56
Sergio Gomez, Real Sociedad&#039;a transfer oldu!

Real Sociedad, Premier Lig takımı Manchester City'den Sergio Gomez'le 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sergio Gomez, Real Sociedad'a transfer oldu.

İspanyol takımı yaptığı açıklamada sol bek oyuncusu ile 2029-2030 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyurdu.

Bonservis bedeline ilişkin bir bilgi paylaşılmazken İspanyol basınında yer alan haberlerde Real Sociedad'ın 10 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Sergio Gomez kariyerinde Alman devi Borussia Dortmund'un yanı sıra Huesca ve Anderlecht formalarını da terletmişti.

SEZON KARNESİ

İspanyol savunma oyuncusu geçen sezonu Manchester City forması altında geçirirken çıktığı 14 maçta 1 asist üretti.

Chelsea Pertimbangkan Bajak Sergio Gomez dari Manchester City | Liga Olahraga

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Kaynak: tgrthaber.com
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