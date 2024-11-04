Servet Çetin Amedspor'un yeni teknik direktörü oldu!

04 Kasım 2024 20:43 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:41

Trendyol 1. Lig takımı Amedspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran Amedspor, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımı Amedspor, genç teknik adam Servet Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.

Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz."