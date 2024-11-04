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Servet Çetin Amedspor'un yeni teknik direktörü oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 20:43 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:41
Servet Çetin Amedspor&#039;un yeni teknik direktörü oldu!

Trendyol 1. Lig takımı Amedspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

Ersun Yanal'la yollarını ayıran Amedspor, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımı Amedspor, genç teknik adam Servet Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Servet Çetin'in yeni adresi belli oldu

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Amedspor Şehmus Özer tesislerimizde, Başkan Yardımcımız Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlumuz Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nedim Dalga’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandı.

Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz."

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Kaynak: tgrthaber.com

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