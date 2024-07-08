Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için evraklarını teslim etti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 17:51 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:04
TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.
Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com