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Sevilla En-Nesyri transferinden vazgeçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 19:21 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 19:25
Sevilla En-Nesyri transferinden vazgeçti!

LaLiga takımı Sevilla'nın Fenerbahçe'ye gönderdiği Faslı golcü Youssef En Nesyri için planladığı geri dönüş ihtimalinin suya düştüğü belirtildi.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho​ yönetimindeki Fenerbahçe​'nin sezon başında Sevilla​'dan transfer ettiği Youssef En Nesyri'nin son dönemde yükselen formunun Sevilla'nın planlarını bozduğu iddia edildi.

Sevilla'nın takımdaki forvetlerin formsuzluğu ve Youssef En Nesyri'nin de Fenerbahçe'de kötü başlaması sonrası Faslı golcü için hamle yapmayı planladığı belirtildi.

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YÜKSELEN FORMU TRANSFERİ SUYA DÜŞÜRDÜ

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Sevilla'nın Youssef En Nesyri'yi takıma geri döndürmek istediği aktarıldı. Fenerbahçe'de Faslı forvetin son dönemde yükselen formu sonrası Sevilla'nın bu hayalinin suya düştüğü kaydedildi.

Sevilla'da yönetimin Youssef En Nesyri'nin geri dönüşü konusunda açık kapı bıraktığı ve Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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Faslı golcü Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 17 maçta forma şansı buldu ve 4 gol atma başarısı gösterdi. Faslı futbolcu, takım arkadaşlarına ise 2 asist yaptı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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