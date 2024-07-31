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Sevilla, En-Nesyri'nin yerini Iheanacho'yu transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 20:19 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 20:26
Sevilla, En-Nesyri&#039;nin yerini Iheanacho&#039;yu transfer etti!

Fenerbahçe, Sevilla'dan En-Nesyri'yi transfer etmişti. İspanyol takım hücum hattına Faslı golcünün yerini hemen doldurarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladı.

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Sevilla, hücum hattına Nijeryalı golcüyü transfer etti.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Sevilla, son olarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol takım, Nijeryalı forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

En-Nesyri'nin yerine geldi: Sevilla transferi resmen açıkladı

IHEANACHO'NUN KARNESİ

Iheanacho geçen sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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