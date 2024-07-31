Sevilla, En-Nesyri'nin yerini Iheanacho'yu transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 20:19 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 20:26
Fenerbahçe, Sevilla'dan En-Nesyri'yi transfer etmişti. İspanyol takım hücum hattına Faslı golcünün yerini hemen doldurarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladı.
Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Sevilla, hücum hattına Nijeryalı golcüyü transfer etti.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Sevilla, son olarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol takım, Nijeryalı forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
IHEANACHO'NUN KARNESİ
Iheanacho geçen sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: tgrthaber.com