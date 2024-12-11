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Sezonun ilk yenilgisi! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 90'da yıkıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Aralık 2024 01:57 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 02:03
Sezonun ilk yenilgisi! Hakan Çalhanoğlu&#039;nun takımı Inter 90&#039;da yıkıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 90. dakikada gelen golle 1-0 Leverkusen lehine sona erdi.

Şampiyonlar Ligi​'nde 6. haftada Bayer Leverkusen​ ile Inter​ karşılaştı.  Mücadele 1-0 Leverkusen lehine sona erdi. Galibiyet golü 90. dakikada Mukiele'den geldi. 

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu​ ilk 11 başladığı maçta 66 dakika forma giydi.

Sezonun ilk yenilgisi! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 90'da yıkıldı - 1. Resim

YENİLGİSİZ SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in bu sezon ilk kez yenilmesiyle birlikte, Liverpool Devler Ligi'ndeki tek yenilgisiz takımdan olarak yoluna devam ediyor. 

Leverkusen ise 13 puana ulaştı ve zirve hattına geldi.

Sezonun ilk yenilgisi! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 90'da yıkıldı - 2. Resim

Inter, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Sparta Prag'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı haftada Atletico Madrid'e konuk olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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