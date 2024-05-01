Şike operasyonu başladı! Teknik direktör ile kaleci gözaltına alındı

01 May 2024 15:59 - Güncelleme : 01 May 2024 17:24

Türk futbolunda yaşananlara alt liglerdeki şike iddiaları da eklendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI DA İNCELEME ALTINDAYDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında 90 dakika boyunca kaleye tek şut bile atılmaması Türkiye'nin gündemine oturmuş ve 2 takıma da 1'er puanın yettiği maçla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Nazilli Belediyespor başkanı iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.