Simon Banza'ya ırkçı saldırı! Trabzonspor harekete geçti

16 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:11

Trabzonspor, dün oynanan ve 1-1 berabere biten Beşiktaş maçının ardından sosyal medyada futbolcusu Simon Banza'ya yönelik yapılan "ırkçı" paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların "hızlıca" atıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig​'in 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor​, 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş​ ile evinde 1-1 berabere kaldı.

SİMON BANZA'YA IRKÇI SALDIRI!

Trabzonspor​'un yeni transferi Simon Banza ile ilgili karşılaşmanın ardından sosyal medyada ırkçı paylaşım yapıldı.

Bordo-mavili taraftarların sahip çıktığı golcü oyuncuya Trabzonspor​ Kulübü'nden de destek geldi.

TRABZONSPOR​ HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor​ Kulübü, futbolcu Simon Banza'ya yönelik "ırkçı" paylaşımlarla ilgili hukuksal adımların "hızlıca" atıldığını duyurdu.

Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş​ ile oynanan maç sonrası futbolcu Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan "ırkçı" paylaşımların şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."