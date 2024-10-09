Sinan Boztepe, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 22:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 22:14
Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyarette bulundu.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede Antalyaspor Asbaşkanı Levent Ördek ve kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Feridun Temuçin, Cesur Burak Akar ile Recep Bayraktar da bulundu.
Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Boztepe'ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti. Sinan Boztepe ise Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti.
Kaynak: tgrthaber.com
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