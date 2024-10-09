Sinan Boztepe, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

09 Ekim 2024 22:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 22:14

Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyarette bulundu.

TFF​'nin yaptığı açıklamaya göre Riva​ Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede Antalyaspor​ Asbaşkanı Levent Ördek ve kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Feridun Temuçin, Cesur Burak Akar ile Recep Bayraktar da bulundu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Boztepe'ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti. Sinan Boztepe ise Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti.