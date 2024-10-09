Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Sinan Boztepe, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

Sinan Boztepe, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 22:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 22:14
Sinan Boztepe, İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;nu ziyaret etti!

Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyarette bulundu.

TFF​'nin yaptığı açıklamaya göre Riva​ Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede Antalyaspor​ Asbaşkanı Levent Ördek ve kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Feridun Temuçin, Cesur Burak Akar ile Recep Bayraktar da bulundu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Boztepe'ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti. Sinan Boztepe ise Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
tffRivaantalyaspor

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merve 9 Ekim 2024 22:17

Futbol takımları arasındaki ilişkiler iyi gitse de bunlar önemli, kulüplerin bir arada olmasını sağlayabilir

Sonraki Haber Yükleniyor...