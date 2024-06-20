Sırbistan, Slovenya karşısında puanı son dakika golüyle kurtardı!

20 Haziran 2024 18:07 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:08

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Münih kentinde bulunan Allianz Arena’da oynanan maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çaldı. İki tarafın da dengeli bir oyun ortaya koyduğu ilk yarıda gole yaklaşan taraf 38. dakikada Slovenya oldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Timi Elsnik’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

KARNİCNİK'İN GOLÜNE JOVİC CEVAP VERDİ

Mücadelede dengeyi değiştiren gol ise ikinci yarıda geldi. 69. dakikada Timi Elsnik’in uzak direğe yaptığı ortada Zan Karnicnik’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Slovenya 1-0 öne geçti.

Slovenya, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk galibiyetini almaya yakınken maçın son saniyesinde, 90+5'te Sırbistan beraberlik golünü buldu. Ilic'in kullandığı kornere iyi yükselen Luka Jovic'in kafa vuruşu sonrası top ağlara gitti ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

SIRBİSTAN İLK PUANINI ALDI

Bu sonuçla C Grubu’nda Slovenya puanını 2’e yükseltti, Sırbistan ise ilk puanını aldı.

TSİ 19.00’da oynanacak İngiltere-Danimarka maçıyla birlikte C Grubu’nun ikinci maçları tamamlanmış olacak.

TADİC 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic de 11’de başladığı mücadelenin 82. dakikasında yerini Lazar Samardzic’e bıraktı.