Sırp futbolcu Lazar Markovic'in yeni takımı belli oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:21
Bir dönem Fenerbahçe forması ile ligimize gelen ve son olarak ülkemizde Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Baniyas'a transfer oldu.
Lazar Markovic'in yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Baniyas oldu.
30 yaşındaki Sırp futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Baniyas ile sözleşme imzaladı.
Lazar Markovic ülkemizde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com