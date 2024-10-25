Sivasspor 2-0'lık skordan döndü! Adana Demirspor'u 4 golle geçti

25 Ekim 2024 22:26 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 22:29

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geri düşen Sivasspor, Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor​, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor​'u konuk etti. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Atilla Karaoğlan​ düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Mehmet Akıncık üstlendi. Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etti.

Sivasspor'un gollerini 37'nci dakikada Fode Koita, 61'inci dakikada Garry Rodrigues, 66'ncı dakikada Rey Manaj ve 89'uncu dakikada Uros Radakovic kaydetti. Adana Demirspor'da fileleri 12'nci dakikada Yusuf Barasi ile 15'inci dakikada Semih Güler havalandırdı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 14'e yükseltti. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Maestro, Salih Kavrazlı, İzzet Çelik, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi.

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev, Menig, Koita, Manaj.