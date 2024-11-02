Sivasspor golcüsü Rey Manaj'dan mahsur kalacak!

02 Kasım 2024 17:35 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:37

Trendyol Süper Lig takım Sivasspor, tecrübeli golcüsü Rey Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sivasspor​, başarılı golcüsü Rey Manaj​'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı. Kırmızı-beyazlıların yaptığı açıklamada Arnavut futbolcusu Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildiği açıkladı.

Rey Manaj'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Alex Pritchard ve Hüseyin Arslan da bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Sivasspor'un yaptığı açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığımız maçın son bölümünde sakatlanan oyuncumuz Rey Manaj’a gerçekleştirilen kontrollerde, adalesinde yırtık tespit edilmiştir.

Rey Manaj’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Alex Pritchard ve kalecimiz Hüseyin Arslan da bugün oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır."