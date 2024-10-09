Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 19:10 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 19:13
Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında evinde Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Bülent Uygun​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan futbolcular, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj​ da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sivasspor​, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.

Sivasspor ile Atakaş Hatayspor​ 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
sivassporbülent uygunrey manajatakaş hatayspor

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...