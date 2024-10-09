Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

09 Ekim 2024 19:10 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 19:13

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında evinde Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Kulübün yaptığı açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Bülent Uygun​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan futbolcular, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Rey Manaj​ da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sivasspor​, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.

Sivasspor ile Atakaş Hatayspor​ 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.