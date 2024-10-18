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Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:10
Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​ ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve şut çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor​, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Ayrıca Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Sivasspor'u ziyaret ederek kulüp başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ali18 Ekim 2024 19:00

Sivasspor bu sezon çok iyi gidiyor umarım Hatayspor'u da yenip üst sıralarda kalabilirler

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