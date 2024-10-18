Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

18 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:10

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​ ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve şut çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor​, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Ayrıca Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Sivasspor'u ziyaret ederek kulüp başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.