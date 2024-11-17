Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü!

17 Kasım 2024 17:57 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 18:00

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun​ yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor​, Kasımpaşa​ ile 24 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.