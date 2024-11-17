Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 17:57 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 18:00
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maç yaptı.
Sivasspor, Kasımpaşa ile 24 Kasım Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com