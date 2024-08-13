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Sivasspor Keita Balde transferini duyurdu! 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com | İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 10:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:50

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ses getirecek bir transfere imza attı. Yiğidolar, Senegalli yıldız futbolcu Keita Balde'yi renklerine bağladı. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Keita Balde ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor Keita Balde transferini duyurdu! 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı - 1. Resim

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Gece geç saatlerde Sivas'a gelen Balde, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yeni transfer Keita Balde, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Balde, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı.

Senegalli forvetin sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sivasspor Keita Balde transferini duyurdu! 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı - 2. Resim

KEİTA BALDE KİMDİR?

8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol'da görev yaptı.

Kariyerinde 342 maça çıkan sporcu 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı. Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.

Sivasspor Keita Balde transferini duyurdu! 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com | İhlas Haber Ajansı
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