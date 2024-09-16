Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

16 Eylül 2024 19:31 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:36

İç Anadolu takımı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​ ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmasıyla devam idman, yarı saha maçıyla tamamladı.

Sivasspor​ Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in ziyaret ettiği antrenmanda yeni transfer Garry Rodrigues de yer aldı.