Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 19:31 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 19:36
İç Anadolu takımı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmasıyla devam idman, yarı saha maçıyla tamamladı.
Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in ziyaret ettiği antrenmanda yeni transfer Garry Rodrigues de yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com