Sivasspor ligi galibiyet alarak kapattı

25 May 2024 20:48 - Güncelleme : 25 May 2024 20:58

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında Sivasspor evinde Kayserispor'u 2-1'lik skorla devirdi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor maça çok hızlı başlayarak 9. dakikada Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Kayserispor'un cevabı gecikmedi ve 24. dakikada Attamah ile skor 1-1'e geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İlk yarıya hızlı başlayan Sivasspor, ikinci devreye de hızlı bir giriş yaparak 53. dakikada Caktas ise golü bularak skoru 2-1'e getirdi.

SİVASSPOR 54, KAYSERİSPOR 42 PUANLA LİGİ BİTİRDİ

Maçta başka gol olmadı ve Sivasspor ligin son haftasında kazanarak ligi 54 puanla 6. sırada bitirdi.

Kayserispor ise 42 puanla 13. sırada ligi bitirdi.