Sivasspor, sahasında Hatayspor'u 3-2 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı. 5 gollü karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 9. hafta maçında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı.
Sivasspor ilk yarının bitimine iki dakika kala Rey Manaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor bu gole 45+2'de Rigoberto Rivas ile cevap verdi ve devreye 1-1 eşitlikle girildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 61'de Francisco Calvo'nun attığı golle öne geçti: 1-2.
Sivasspor 73'te Rey Manaj'ın penaltıdan attığı golle skoru bir kez daha dengeye getirdi: 2-2.
Bu golden 6 dakika sonra Samba Camara sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirerek Sivasspor'u ikinci kez öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Sivasspor bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. Henüz galibiyet alamayan Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
Sivasspor ligde gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Hatayspor ise Kayserispor'u konuk edecek.