Sivasspor, sahasında Hatayspor'u 3-2 mağlup etti

20 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:12

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı. 5 gollü karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig​'in 9. hafta maçında Sivasspor​, sahasında Hatayspor​ ile kozlarını paylaştı.

Sivasspor ilk yarının bitimine iki dakika kala Rey Manaj​'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor bu gole 45+2'de Rigoberto Rivas ile cevap verdi ve devreye 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 61'de Francisco Calvo'nun attığı golle öne geçti: 1-2.

Sivasspor 73'te Rey Manaj'ın penaltıdan attığı golle skoru bir kez daha dengeye getirdi: 2-2.

Bu golden 6 dakika sonra Samba Camara sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirerek Sivasspor'u ikinci kez öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Sivasspor bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. Henüz galibiyet alamayan Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

Sivasspor ligde gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Hatayspor ise Kayserispor'u konuk edecek.