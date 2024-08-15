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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Ağustos 2024 13:34 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:06
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun&#039;un kızı hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BÜLENT UYGUN ÇORLU'YA GİTTİ

Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı! - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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