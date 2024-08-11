Sivasspor - Trabzonspor canlı maç anlatımı
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor'a konuk oluyor.
1' Maç başladı
3' Okay Yokuşlu'nun uzun pasında Edin Visca savunmanın arkasına sarktı. Şut açısını kaybeden Edin Visca, geriden gelen Enis Bardhi'ye pasını aktardı. Enis Bardhi'nin şutunda Sivasspor savunması araya girdi.
6' Trabzonspor'da Trezeguet sol kanatta son çizgiden geriye doğru pasını aktardı. Müsait durumda ceza sahasında ters ayağıyla topa vuran Cihan Çanak, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
20' Draguş'un çalım denemesinde Murat Paluli araya girdi. Murat Paluli'den seken topu Trezeguet önünde buldu. Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinden şutunda top üstten auta gitti.
28' Trabzonspor'da Enis Bardhi, Azizbek Turgunboev'den topu kazandıktan sonra hareketlendi. Azizbek Turgunboev, Bardhi'yi faulle durdurdu. Bu pozisyon sonrası Turgunboev'e sarı kart çıktı.
37' Sivasspor gole çok yaklaştı. Takım arkadaşından aldığı pas sonrası ceza sahasına giren Alex Pritchard'ın şutunda Uğurcan Çakır topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
45' İlk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı
51' Sivasspor'da Alex sol kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına girdi. Alex'in pasında bomboş durumdaki Turgunboev şutunu çekti. Turgunboev'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde auta gitti.